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2024 Rutgers Football commits / targets in position rankings

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Earlier this week, Rivals released the final round of rankings for the 2024 recruiting cycle and today they we dive into the position rankings.

Let's take a look at where all the class of 2024 Rutgers Football commits are ranked in the new position rankings.

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COMMITTED PROSPECTS RANKINGS.....

No. 29 Pro-Style QB AJ Surace (Previously: 38)

No. 19 TE Korey Duff (Previously: 19)

No. 43 SDE Tycoolhill Luman (Previously: 44)

No. 44 SDE Tyclean Luman (Previously: 45)

No. 34 ILB Montele Johnson (Previously: 33)

No. 51 OLB Samarian Robinson (Previously: 52)

No. 42 S Kaj Sanders (Previously: 39)

No. 56 S Antonio White (Previously: 52)

No. 68 S Dahkari Gilley (Previously: 67)

No. 24 ATH Gabriel Winowich (Previously: 35)

No. 32 ATH Benjamin Black (Previously: 43)

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