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2024 / 2025 Rutgers Basketball recruits ramp up in stock

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

The famed 1990s rock band said it best. All is quiet on New Year's Day.

While this may be a truism, the Holiday hoops showcases leading up to the new year tend to serve as a loud, hothouse barometer gauging who is who on the recruiting market.

Several coveted recruits are coming off commendable performances in recent events all across the Eastern Seaboard, many of whom Rutgers has been in consistent pursuit of.

And with some of these elevated stages and proving grounds, 6-foot-2, 170-pound Tyler Jackson has quickly transformed into one of the country's stock rising guards.

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